ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع القيادة السعودية التعاون العسكري التقني، مؤكدا أن المحادثات حول توريد منظومات "إس-300" أو "إس-400" للمملكة مستمرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين تعليقا على نتائج زيارة بوتين إلى السعودية، ردا على سؤال حول موضوع "إس-300" و"إس-400": "تم بحث التعاون العسكري التقني".

ولم يكشف بيسكوف أي تفاصيل حول المسألة، لكنه أضاف: "البحث جار، لكن لا شيء لذكره. هناك خطط، ونأمل في أن هذا الحوار سيستمر".

وسبق أن عرض بوتين على المملكة، في أعقاب الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية يوم 14 سبتمبر الماضي، شراء منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-300" أو "إس-400".

وقال بوتين في حينه: "مستعدون لتقديم مساعدة مناسبة للسعودية، ويكفي بالنسبة إلى القيادة السياسية للسعودية أن تتخذ قرارا حكيما على مستوى الدولة، مثلما قام بذلك وقتئذ زعماء إيران، حينما اشتروا منظومات إس-300، أو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي اقتنى منظومات إس-400 الحديثة من نوع تريومف".

وسبق أن أكدت سلطات كلا الجانبين، منذ العام 2017، إجراء مفاوضات حول هذه المسألة، إلا أن موسكو ذكرت لاحقا أنها تواجه بعض الصعوبات.

المصدر: وكالات