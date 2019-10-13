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أنقرة تدين توصيف زعيم شمال قبرص "نبع السلام" بـ"نبع الدماء"

أخبار العالم العربي

أنقرة تدين توصيف زعيم شمال قبرص
Reuters YK/OLA
مولود تشاووش أوغلو ومصطفي أقينجي
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دان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي تصريحات زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، حول عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا.

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وقال أوقطاي في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، إن أقينجي أصدر بيانا لم يقف فيه إلى جانب تركيا في "مكافحتها المشروعة" لتنظيم "حزب العمال الكردستاني الإرهابي"، مضيفا أنه يدين بكل أسف أقينجي "الذي تعامى عن حقيقة أن عملية "نبع السلام" تستهدف تنظيم حزب العمال الكردستاني الملطخة يداه بالدماء، خدمة لاستقرار المنطقة".

وأشار إلى أن الجيش التركي ينفذ عمليته في سوريا "بنفس الروح التي نفذ بها عملية السلام العسكرية في قبرص عام 1974 لإحلال السلام والأمان فيها".

وشدد على أن بيان أقينجي "يفتقد للمعرفة والمعلومة التاريخية"، معربا عن ثقته بأن تصريحات زعيم القبارصة الأتراك "لا تعكس رأي أتراك قبرص".

وكان أقينجي قد انتقد العملية التركية، واصفا إياها بـ"نبع الدماء"، كما دعا إلى انتهاج أسلوب الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات في المنطقة.

المصدر: وكالات

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