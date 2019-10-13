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أنقرة تعلن تصفية 480 مقاتلا كرديا منذ بدء عملية "نبع السلام"

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن تصفية 480 مقاتلا كرديا منذ بدء عملية
Reuters OO/ RSS
مروحية تابعة للجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق "عملية نبع السلام"، قد بلغت 480 مسلحا.

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وأكدت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، أن "العملية المستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح، أسفرت حتى الآن عن تحييد 480 إرهابيا".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، حيث تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.

المصدر: "الأناضول"

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