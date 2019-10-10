 
مباشر

سكرتير الرئيس المصري الأسبق: بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران "سد النهضة" لحمايته

أخبار العالم العربي

سكرتير الرئيس المصري الأسبق: بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران
Reuters
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miom

قال مصطفى الفقي سكرتير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إن بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران "سد النهضة" لحمايته، مشيرا إلى أن إسرائيل وراء فشل المفاوضات.

إقرأ المزيد
خبراء مختصون لـ RT: كل الخيارات مفتوحة أمام مصر لمواجهة تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة
خبراء مختصون لـ RT: كل الخيارات مفتوحة أمام مصر لمواجهة تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

وأكد الفقي أن سد "النهضة ليس مشروعا تنمويا ولكنه عمل كيدي سياسي، وإسرائيل هي التي تقوي إثيوبيا".

وأرجع الدكتور مصطفى الفقي، سبب التعنت الإثيوبي، في أزمة سد النهضة إلى أن "اللي مقويهم بطاريات الصواريخ الإسرائيلية المحيطة بالسد من الجانب الآخر".

ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصري، موضحة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، قائلة إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليار دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.

المصدر: أخبار اليوم + المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال