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مديرة الاتصال في حملة نبيل القروي لـ RT: مرشحنا لم ينسحب من السباق الرئاسي

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مديرة الاتصال في حملة نبيل القروي لـ RT: مرشحنا لم ينسحب من السباق الرئاسي
RT @Nabil.Karoui.Officiel
المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي
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أكدت، ريم السعيدي، مديرة الاتصال والإعلام في حملة المرشح للرئاسة في تونس، نبيل القروي، في تصريح لـ RT، اليوم الأربعاء، أن المرشح للانتخابات الرئاسية لم ينسحب من السباق.

وأضافت ريم السعيدي أن القروي مستمر في التنافس على الرئاسة نافية أي أخبار حول نيته للانسحاب.

وأوضحت لـ RT أن حملة نيبل القروي نفت في بيان يوم الثلاثاء أي مزاعم للانسحاب.

وبينت المتحدثة أن طلب حملة القروي اقتصر على طلب تأجيل يوم الانتخابات.

يذكر أن المسار القضائي ضد نبيل القروي ما زال مستمرا، وهو موقوف منذ أكثر من شهر في سجن المرناقية إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل قطب القضاء المالي، في قضية غسيل أموال وتهرب ضريبي تقدمت بها "منظمة أنا يقظ" منذ 2016.

من المهم الإشارة إلى أن القضاء رفض طلب الإفراج عن نبيل القروي، المرشح للدورة الرئاسية الثانية المقررة في 13 أكتوبر.

إلى ذلك، أعلنت حملة نبيل القروي، اليوم الأربعاء، انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في مدينة قابس، جنوب شرقي تونس.

المصدر: RT

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