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اليمن.. العثور على السفينة "عبري" بعد ثلاثة أيام من اختفائها في عرض البحر

أخبار العالم العربي

اليمن.. العثور على السفينة
Reuters Staff Photographer
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عثرت القوات البحرية للتحالف العربي على سفينة الركاب "عبري" التي كانت تحمل عشرات اليمنيين واختفت في عرض البحر، الأربعاء الماضي، أثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه جزيرة سقطرى.

وحملت السفينة على متنها 60 راكبا يمنيا بالإضافة لطاقمها المكون من خمسة بحارة من جزيرة سقطرى قبل أن يتعطل محركها. 

وبحسب مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية. وبعد 18 ساعة من البحث، عثر عليها وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.

وأفاد المصدر نفسه بأن الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة، وكذلك مستشفى الغيضة، بدأ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

اليمن.. العثور على السفينة

المصدر: وكالة سبأ

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