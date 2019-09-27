محمد علي الحوثي: لا صحة لأي تسريبات حول وقف إطلاق نار جزئي من قبل السعودية

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، أنه لا صحة لأي تسريبات حول وقف إطلاق نار جزئي من قبل السعودية، وأنه لن يقبل إلا "بالوقف الشامل للعدوان مع رفع الحصار عن اليمن".

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وأضاف محمد على الحوثي الذي يرأس "اللجنة الثورية العليا" أن "التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها".

وتابع بالقول إن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، "تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي".

وتأتي تصريحات الحوثي بعد أن أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في بعض مناطق اليمن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أفادت بأن هناك اتفاقا جديدا يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.

المصدر: RT + وكالات