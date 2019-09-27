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تقارير: السعودية وافقت على التهدئة مع الحوثيين في بعض مناطق اليمن

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تقارير: السعودية وافقت على التهدئة مع الحوثيين في بعض مناطق اليمن
Reuters Mohamed al-Sayaghi
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أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في بعض مناطق اليمن.

وجاءت هذه التقارير، على خلفية قرار مفاجئ للحوثيين الأسبوع الماضي وقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في 14 سبتمبر الجاري.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.

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ورجحت الصحيفة أن مبادرة الحوثيين الأخيرة بعثت الأمل لدى السعودية والولايات المتحدة في أن الجماعة تسعى إلى النأي بنفسها عن إيران.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إلى أن أسعار النفط شهدت هبوطا بـ1.5% عقب ورود هذه التقارير التي تتحدث عن هدنة جديدة.

المصدر: "وول ستريت جورنال"+"بلومبرغ"

 

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