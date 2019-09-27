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هزة أرضية تضرب مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في مصر

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في مصر
Gettyimages.ru
تسجيل هزة أرضية
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية مساء يوم أمس الخميس بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

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وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، إنه في تمام الساعة العاشرة واثنتين وأربعين دقيقة مساء يوم أمس الخميس 26 سبتمبر الجاري، سجلت هزة أرضية على بعد 64 كيلومترا شمال شرق مدينة الغردقة، شمال شرق جزيرة شدوان جنوب شرم الشيخ.

ووفقا للمعهد بلغت قوة الهزة الأرضية 3.25 درجات على مقياس ريختر، على خط الطول 34.30 شرق وخط العرض 27.62 شمال، والعمق 18 كيلومترا.

المصدر: وكالات

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