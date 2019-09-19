الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، التي دعت إليه واشنطن بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها مياه الخليج في الأشهر الماضية.

يتبع...