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الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية

أخبار العالم العربي

الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية
Reuters Leila Gorchev
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أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، التي دعت إليه واشنطن بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها مياه الخليج في الأشهر الماضية.

يتبع...

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