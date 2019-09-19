الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية
Reuters Leila Gorchev
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أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، التي دعت إليه واشنطن بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها مياه الخليج في الأشهر الماضية.
#الإمارات تقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية.#وامpic.twitter.com/JmuLuX6Wgg— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 19 сентября 2019 г.
يتبع...
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