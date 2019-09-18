 
مباشر

السعودية تنضم للحماية البحرية تحت راية واشنطن

أخبار العالم العربي

السعودية تنضم للحماية البحرية تحت راية واشنطن
Reuters Naseem Zeitoon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf0o

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة "واس".

وشددت الوكالة على أن هذا التحالف الدولي "يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف"، مشيرة إلى أن منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وأضافت "واس" أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي يأتي "لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

إقرأ المزيد
واشنطن: قوة دولية خاصة بتأمين الملاحة في الخليج تتشكل في غضون أسبوعين
واشنطن: قوة دولية خاصة بتأمين الملاحة في الخليج تتشكل في غضون أسبوعين

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعرض منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة "أرامكو" لهجوم تبنته حركة الحوثيين في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء حول هذا الحادث تكشف فيه عن "أدلة توصلت إليها عن تورط إيران بهذا الهجوم".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع