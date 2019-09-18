السعودية تنضم للحماية البحرية تحت راية واشنطن

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة "واس".

وشددت الوكالة على أن هذا التحالف الدولي "يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف"، مشيرة إلى أن منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وأضافت "واس" أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي يأتي "لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

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وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعرض منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة "أرامكو" لهجوم تبنته حركة الحوثيين في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء حول هذا الحادث تكشف فيه عن "أدلة توصلت إليها عن تورط إيران بهذا الهجوم".

المصدر: "واس"