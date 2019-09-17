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القبض على ضابط سابق طالب بالتحقيق في اتهامات موجهة لقيادات في الجيش المصري

أخبار العالم العربي

القبض على ضابط سابق طالب بالتحقيق في اتهامات موجهة لقيادات في الجيش المصري
Reuters
الأمن المصري
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ألقت قوات أمن الدولة في مصر القبض على المحامي والضابط السابق محمد حمدي يونس، بعدما نشر فيديو أعلن فيه عزمه التقدم ببلاغ للتحقيق في اتهامات فساد موجهة لقيادات بالجيش المصري.

القبض على ضابط سابق طالب بالتحقيق في اتهامات موجهة لقيادات في الجيش المصريالمحامي المصري
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وقررت قوات الأمن المصرية حبس المحامي المذكور أعلاه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اتهامه بالانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون.

يذكر أن المحامي محمد حمدي قد كتب قبل أيام على حسابه في "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم ببلاغات حول اتهامات بالفساد المالي وجهها المقاول محمد علي لقيادات في الجيش المصري.

المصدر: RT

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