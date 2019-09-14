نقابة المعلمين الأردنيين: بيان الرزاز مخيب للآمال وموعد الإضراب دون تغيير

أعربت نقابة المعلمين الأردنيين عن "خيبة أملها" من بيان رئاسة الوزراء، مؤكدة أنه "لا يرتقي لمستوى التطلعات والحد الأدنى لمطالب المعلمين".

وقال الناطق الإعلامي للنقابة نور الدين نديم، إن "رئاسة الوزراء تصر على تركيز تصريحاتها على المسار المهني فقط ولا يعترف بحق المعلم في علاوة 50%، فهذا أمر مرفوض كليا".

وأوضح أن نقابة المعلمين "عندما بادرت وتحدثت عن تطوير وتعزيز الأداء وتمنت تعميمه على جميع قطاعات المجتمع طالبنا الحكومة بخطوة إيجابية باعتراف بحق المعلمين في علاوة 50% على رواتب المعلمين الأساسية".

وأكد أن "الإضراب قائم يوم غد الأحد على ما هو عليه دون تغيير نتيجة لصدمة ميدان التربوي بردة الفعل هذه".

إقرأ المزيد

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أكد في رسالة وجهها إلى الأسرة التربوية عبر صفحات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا جميعنا مع المعلم في خندق الوطن تحت قيادة جلالة الملك المعظم، وجبهتنا الداخلية أنتم (المعلمون) صمام أمان لها".

وطالب الرزاز في بيانه بعودة المعلم "لإداء رسالته السامية" والجلوس إلى طاولة الحوار لخدمة المعلم والطالب والارتقاء بالمسيرة التعليمية.

وأشار الرزاز إلى أن حكومته تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، مؤكدا أن الاختلاف "ليس على المبدأ ولا على الهدف وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت".

المصدر: وسائل إعلام أردنية