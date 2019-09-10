قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله اليوم الثلاثاء، إن "تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة".

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وأضاف نصرالله في كلمة له في ذكرى عاشوراء، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية كان كبيرا، وموقف لبنان الرسمي والشعبي كان قويا جدا، لافتا إلى أن المقاومة ردت على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر إسقاط الطائرة المسيرة في بلدة رامية جنوب لبنان، معتبرا أن نظام البحرين يذهب في خيانته إلى حد مباركة الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وجه انتقادا للبنان في وقت سابق، بعد ضرب "حزب الله" آلية عسكرية إسرائيلية، وقاعدة أفيفيم العسكرية على حدود لبنان، واصفا موقف لبنان من الأحداث بـ"التهاون الكبير" في تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين اللبنانيين.

إلى ذلك، دعت وزارة خارجية البحرين، على خلفية الأحداث، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه "حزب الله" في شمال إسرائيل، واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على "تحول جذري" في الشرق الأوسط.

المصدر: RT