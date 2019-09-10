أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن لا خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء إسرائيلي، مشددا بالمقابل على أن كسر الخطوط الحمراء لا يعني التخلي عن القرار 1701.

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وأضاف نصرالله، خلال كلمة له في ذكرى عاشوراء، اليوم الثلاثاء، أن "لبنان يحترم القرار الأممي 1701 وحزب الله جزء من الحكومة التي تحترم هذا القرار، ولكن إذا قصفت إسرائيل أو أرسلت مسيرات أو اعتدت على لبنان فمن حق اللبنانيين أن يدافعوا عن بلدهم وسيادته ولا خطوط حمراء على الإطلاق في هذا الشأن".

وأضاف نصرالله أن "اللبنانيين أسقطوا المحاولة الإسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك منذ العام 2006، والجيش الإسرائيلي تحول إلى جيش هوليوودي لأنه بات عاجزا على الأرض".

وتابع نصرالله أن "العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية كان كبيرا، وموقف لبنان الرسمي والشعبي كان قويا جدا، والمقاومة ردت على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في الضاحية عبر إسقاط الطائرة المسيرة في بلدة رامية جنوب لبنان".

وأعرب نصرالله عن رفضه لأي مشروع حرب على إيران لأنها ستشعل المنطقة وتدمر دولا وشعوبا وستكون حربا على كل محور المقاومة، مشددا على أن أي حرب افتراضية إن حصلت ستشكل نهاية إسرائيل ونهاية الهيمنة والوجود الأمريكي في منطقتنا".

وقال نصرالله إن "تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة"، مجددا الدعوة "لوقف العدوان على اليمن وشعبها وترك اليمنيين يقررون مصير بلادهم".

يشار إلى أن كلمة نصرالله، تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة صيدا جنوب لبنان وضواحيها على علو متوسط.

المصدر: RT