بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين الرياض وباريس والوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم السبت، بأنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".

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ولم يتم الكشف عن مزيد التفاصيل بشأن المكالمة.

ويأتي ذلك على خلفية دعوات منظمات غير حكومية للحكومة الفرنسية إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب دورها في اليمن.

وكان تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع تحدث عن تورط دول غربية، بينها فرنسا، في جرائم حرب محتملة في اليمن، لكونها تقدم الدعم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ورفض التحالف التقرير، واصفا اياه بالمتحيز.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن صادرات الأسلحة الفرنسية تخضع لمراقبة مشددة، وأن التصاريح لتصدير الأسلحة تعطى مع الاحترام الكامل لتعهدات باريس الدولية.

المصدر: واس