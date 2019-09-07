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السلطات العراقية تنفي قيام قوة أمريكية بقطع طريق بري قرب الموصل

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تنفي قيام قوة أمريكية بقطع طريق بري قرب الموصل
Reuters Muhammad Hamed
قوات أمريكية في العراق - أرشيف
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نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق، العميد يحيى رسول، اليوم السبت، أنباء قيام قوة أمريكية بقطع الطريق البري بين مدينتي الموصل وقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

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وقال رسول في تسجيل صوتي إنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، وكذلك مع قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، حيث أكد له الجانبان أنه لا توجد أي قوة سواء من التحالف الدولي أو أمريكية على الأرض".

وأضاف: "قد تكون قطعاتنا العسكرية موجودة في ذلك الطريق الرابط بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش".

وأشار العميد رسول إلى أن "التقارير التي تم تداولها في وسائل الإعلام المحلية بخصوص قيام قوات أمريكية بقطع الطريق بين نينوى وصلاح الدين غير دقيقة".

المصدر: RT

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