العراق.. تدمير 7 مضافات لتنظيم "داعش" في صلاح الدين (صور)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الجمعة، عن تدمير عدد من "المضافات" التابعة لتنظيم "داعش"، بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين، داهمت وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة، 7 مضافات للدواعش بمنطقة مطيبيجة، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة إن التنظيم استخدمها لإخفاء عناصره، وتجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرة إلى أنه تم تدمير تلك المضافات بما تحتويه من أدوات.

المصدر: وكالات