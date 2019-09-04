تستعد باكستان لتوقيع عقد مع مصر لشراء مقاتلات Mirage V المصرية "حورس"، الخارجة عن الخدمة.

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ووفقا للمصادر، فمن المتوقع أن يبرم سلاح الجو الباكستاني عقدا مع مصر لشراء طائرات مقاتلة من طراز Dassault Mirage-V المطورة، حيث كان البلدان يتفاوضان على العقد لسنوات والآن قد يرى العقد النهائي النور لأن سلاح الجو الباكستاني يريد هذه الطائرات المقاتلة لتعزيز أسطوله الحالي منها.

وقال أحد المطلعين على المفاوضات: "المفاوضات لشراء 36 طائرة من هذا النوع بلغت تقريبا المرحلة النهائية، هذه الطائرات قد خرجت من الخدمة في القوات الجوية المصرية منذ فترة طويلة، لذلك سوف تقوم باكستان بتجديدها قبل إدخالها للخدمة".

تمتلك Mirage V المصرية التي تهتم بها باكستان خوذة عرض محمول helmet-mounted display وقدرات القصف الليلي.

وقالت المصادر إن باكستان ستعمل على ترقية هذه الطائرات قبل تشغيل عدد قليل منها، كما حدث في الماضي عندما قامت بترقية العشرات من طائرات Mirage-III / Vs بالرادارات الإيطالية وغيرها من الإلكترونيات في مصنع Mirage Rebuild Factory لتطوير مقاتلات الميراج، الذي أنشأته القوات الجوية الباكستانية في عام 1978.

وتسلمت مصر في الفترة بين عامي 1974 و1983 عددا من المقاتلات بلغت 82 طائرة Mirage-5 من فرنسا منها 54 اشترتها مصر ولكن تم تسليهما عبر السعودية بسبب حساسية الوضع بين مصر وإسرائيل في فترة التعاقد التي سبقت توقيع اتفاقية السلام، وفي عام 1996 تسلمت آخر 5 مقاتلات Mirage-5D / DM باقية من سلاح الطيران لدولة زائير عن طريق فرنسا استخدمتها كقطع غيار (كمكافأة على الدور المصري في دعم زائير ضد متمردي كاتانغان الذين عبروا الحدود من أنغولا، وفي عام 2005 تسلمت 19 مقاتلة Mirage-5EAD / DAD / RAD خرجت من خدمة القوات الجوية الإماراتية، وتم استخدامها أيضا كقطع غيار لدعم أسطول الميراج المصري.

تقوم القوات الجوية المصرية في الوقت الحالي بإحالة ما تبقى من أسطولها الجوي من مقاتلات Mirage-V للتقاعد، وذلك ضمن خطة الإحلال والتطوير لسلاح الطيران المصري، والتي تضمنت أيضا إحالة مقاتلات MiG-21 وF-7 للتقاعد، بالتزامن مع عقود التسليح الجديدة التي تضمنت مقاتلات Rafale الفرنسية وMiG-29M وSu-35 الروسية.

المصدر: sputniknews