أعلنت مصادر صحفية نقلا عن القوات الجوية الباكستانية، أنها ستتسلم عددا من مقاتلات " Mirage-V " العاملة لدى القوات الجوية المصرية، والتي بدأت في الخروج من الخدمة لديها منذ فترة.

The PAF is set to receive a batch of Egyptian Air Force Mirage Vs over the coming months. It’s a deal that has been under negotiation for a couple of years now. But has now been sealed. The bulk will be used to support current fleet but we could see some becoming operational too. — Alan Warnes (@warnesyworld) 17 апреля 2019 г.

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ووفقا للمصادر الصحفية، استمرت المفاوضات بين الجانبين على مدار العامين الماضيين، وبحسبما ذكره موقع " Intelligence Online " الاستخباراتي الفرنسي في يناير من العام الجاري، فإنها تمحورت حول تزويد القاهرة لإسلام أباد بما يقارب 30 مقاتلة Mirage -V، متضمنة النسخة " حورس Horus "، وهو برنامج تطوير خضعت له 24 مقاتلة مصرية من نفس النوع من قبل شركة " ساجيم Sagem " الفرنسية، بدأ في الفترة 2006 - 2008 وتم الانتهاء منه بشكل كامل عام 2010. ولكن الصفقة كانت في انتظار الضوء الأخضر من فرنسا، بصفتها المصنع لتلك المقاتلات.

من المتوقع أن تقوم باكستان باستخدام المقاتلات المصرية في دعم أسطولها الجوي من مقاتلات Mirage-V بعدد 90 مقاتلة وMirage-III بعدد 69 مقاتلة، والمُطورة جميعها للمعيار " ROSE "، الذي منحها قدرات تنفيذ الهجوم الليلي والبحري والضرب في العمق وحمل الصاروخ الجوّال طراز " رعد Ra'ad " ذي الرأس الحربي التقليدي / النووي والبالغ مداه 350 كم.

وتسلمت مصر في الفترة بين عامي 1974 و1983 عددا من المقاتلات بلغت 82 طائرة Mirage-5 من فرنسا منها 54 تم تسليهما عن طريق السعودية، وفي عام 1996 تسلمت آخر 5 مقاتلات Mirage-5D / DM باقية من سلاح الطيران لدولة زائير عن طريق فرنسا استخدمتها كقطع غيار (كمكافأة على الدور المصري في دعم زائير ضد متمردي كاتانغان الذين عبروا الحدود من أنغولا، وفي عام 2005 تسلمت 19 مقاتلة Mirage-5EAD / DAD / RAD خرجت من خدمة القوات الجوية الإماراتية، وتم استخدامها أيضا كقطع غيار لدعم أسطول الميراج المصري.

تقوم القوات الجوية المصرية في الوقت الحالي بإحالة ما تبقى من أسطولها الجوي من مقاتلات Mirage-V للتقاعد، وذلك ضمن خطة الإحلال والتطوير لسلاح الطيران المصري، والتي تضمنت أيضا إحالة مقاتلات MiG-21 وF-7 للتقاعد، بالتزامن مع عقود التسليح الجديدة التي تضمنت مقاتلات Rafale الفرنسية وMiG-29M وSu-35 الروسية.

المصدر: وكالات