الأمم المتحدة تتحدث عن "قائمة سرية" بأسماء جناة محتملين في جرائم حرب في اليمن

أعلن فريق المحققين التابع الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن قائمة سرية بأسماء جناة محتملين في جرائم حرب ارتكبت في اليمن.

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وجاء في تقرير الفرق الأممي أن العنف يزداد في اليمن وأطراف النزاع والمجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة، لافتا إلى أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استنادا لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

وأورد التقرير، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية والذي قالت إنه يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب.

وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب الجانبين جرائم، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي للتحالف العربي، وإلى الدور الذي تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

وختم التقرير مشيرا إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات لكي يبقوا أحياء.

المصدر: "رويترز"