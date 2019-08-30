احتجاجات على معبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا
RT
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أغلقت تركيا باب الهوى على الحدود مع سوريا، ومنعت المدنيين من العبور.
ووفقا للنشطاء قام سكان محافظة إدلب بالاحتجاجات على إغلاق تركيا للحدود وعدم السماح للمدنيين باللجوء إليها.
احتجاجات على معبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا— RT Arabic (@RTarabic) August 30, 2019
أغلقت تركيا باب الهوى على الحدود مع سوريا، ومنعت المدنيين من العبور.https://t.co/10FKxmisjc#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#تركيا#سوريا#RT_Arabicpic.twitter.com/WhcjoWCZSd
وكان الجيش السوري تمكن من إحباط هجوم شنته الجماعات الإرهابية بقيادة تنظيمي "جبهة النصرة" و"حراس الدين"، باتجاه محور أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وكبد المسلحين عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: RT
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