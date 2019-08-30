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احتجاجات على معبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

احتجاجات على معبر
RT
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أغلقت تركيا باب الهوى على الحدود مع سوريا، ومنعت المدنيين من العبور.

ووفقا للنشطاء قام سكان محافظة إدلب بالاحتجاجات على إغلاق تركيا للحدود وعدم السماح للمدنيين باللجوء إليها.

وكان الجيش السوري تمكن من إحباط هجوم شنته الجماعات الإرهابية بقيادة تنظيمي "جبهة النصرة" و"حراس الدين"، باتجاه محور أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وكبد المسلحين عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: RT

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