الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أفادت مصادر أمنية محلية، مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق الجيش اللبناني النار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بأن "الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في العديسة، بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الأجواء اللبنانية".

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أخرى، استنادا إلى مصادرها، أن عملية إطلاق النار على الدرون جاءت "على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".

بينما ذكر مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن العسكريين اللبنانيين استهدفوا الطائرة المسيرة بأعيرة نارية من بنادق "M-16".

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إنه يتأكد من صحة هذه المعلومات.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر 25 أغسطس، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، وأكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وفي خطاب ألقاه عقب الحادث، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن الأمر يمثل أول عدوان من نوعه ضد لبنان من قبل إسرائيل، قائلا في تطرقه إلى المعلومات الأولية إن الطائرة الأولى كانت مهمتها استطلاعية لإعطاء صورة دقيقة للهدف الذي خططت لضربه الطائرة الثانية، واصفا ما حصل بـ "الهجوم الإسرائيلي".

لكن لاحقا، قال "حزب الله" اللبناني إن الطائرة الثانية أيضا كانت مفخخة بمتفجرات وتعطلت فوق بيروت، فيما نشر صورة لها.

المصدر: وكالات