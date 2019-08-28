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داخلية غزة: تفجيرا أمس قرب نقطتين للشرطة الفلسطينية نفذهما انتحاريان

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داخلية غزة: تفجيرا أمس قرب نقطتين للشرطة الفلسطينية نفذهما انتحاريان
Reuters MOHAMMED SALEM
موقع انفجار قرب نقطة أمنية في مدينة غزة (27 أغسطس)
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن التفجيرين اللذين وقعا، مساء أمس الثلاثاء، قرب نقطتين للشرطة في القطاع، نفذهما انتحاريان.

وأوضح البزم، في تصريح متلفز، أن وزارة الداخلية تعرفت على هوية المنفذين وتواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراءهما، مضيفا: "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن هناك تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجيرين، مؤكدا: "تعرفنا على المنفذين ونواصل العمل بالملف".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن "الوزارة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور فور الانتهاء من التحقيقات".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل عنصرين من الشرطة، مساء يوم الثلاثاء، وسقوط عدد من الجرحى جراء انفجارين قرب نقطتين أمنيتين في القطاع.

وبينت أن الانفجار الأول وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الحدود جنوب مدينة غزة، وأسفر عن مقتل شرطيين اثنين.

وبعد مرور وقت قليل، ذكرت وزارة الداخلية أن عددا من الجرحى سقطوا بانفجار ثان، قالت إنه استهدف حاجزا للشرطة في شارع الرشيد الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين غرب غزة. 

المصدر: RT

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