داخلية غزة: تفجيرا أمس قرب نقطتين للشرطة الفلسطينية نفذهما انتحاريان

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن التفجيرين اللذين وقعا، مساء أمس الثلاثاء، قرب نقطتين للشرطة في القطاع، نفذهما انتحاريان.

وأوضح البزم، في تصريح متلفز، أن وزارة الداخلية تعرفت على هوية المنفذين وتواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراءهما، مضيفا: "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن هناك تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجيرين، مؤكدا: "تعرفنا على المنفذين ونواصل العمل بالملف".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن "الوزارة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور فور الانتهاء من التحقيقات".

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📍مزيدا من التفاصيل في الرابط التالي 👇https://t.co/OTQTf5Mt7qpic.twitter.com/qxSAOvr96u — الداخلية الفلسطينية (@moigovps) 28 августа 2019 г.

📸 صور: عودة العمل لطبيعته على حاجزي الشرطة اللذين استهدفا في الانفجارين الآثمين مساء أمس الثلاثاء بمدينة غزة. pic.twitter.com/JCzG24eSpn — الداخلية الفلسطينية (@moigovps) 28 августа 2019 г.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل عنصرين من الشرطة، مساء يوم الثلاثاء، وسقوط عدد من الجرحى جراء انفجارين قرب نقطتين أمنيتين في القطاع.

وبينت أن الانفجار الأول وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الحدود جنوب مدينة غزة، وأسفر عن مقتل شرطيين اثنين.

وبعد مرور وقت قليل، ذكرت وزارة الداخلية أن عددا من الجرحى سقطوا بانفجار ثان، قالت إنه استهدف حاجزا للشرطة في شارع الرشيد الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين غرب غزة.

المصدر: RT