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الداخلية في غزة: مقتل شرطيين فلسطينيين وعدد من الجرحى بانفجارين في القطاع

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الداخلية في غزة: مقتل شرطيين فلسطينيين وعدد من الجرحى بانفجارين في القطاع
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موقع انجار قرب حاجز للشرطة الفلسطينية جنوب غزة
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أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل عنصرين من الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، وسقوط عدد من الجرحى جراء انفجارين قرب نقطتين أمنيتين في القطاع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الانفجار الأول وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الحدود جنوب مدينة غزة وأسفر عن مقتل شرطيين اثنين، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص طبيعة الحادث.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة بأن القتيلين رجلان يبلغ كل منهما 32 عاما، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص بجراح مختلفة وهم شابان وسيدة.

وبعد مرور وقت قليل ذكرت وزارة الداخلية أن عددا من الجرحى سقطوا بانفجار ثان قالت إنه استهدف حاجزا للشرطة في شارع الرشيد الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين غرب غزة. 

وأفادت الوزارة بإعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطة لمتابعة التطورات عقب الانفجارين، فيما نفت التقارير حول وقوع انفجار ثالث.

ونفى الجيش الإسرائيلي، حسب وسائل إعلام محلية، تحمله المسؤولية عن الانفجار الذي أدى إلى مقتل الشخصين.

من جانبها، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية في غزة أن الحادث نتج عن درجة نارية، ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور.

في حين تحدث موقع "حدشوت 24" العبري عن اغتيال طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اثنين من عناصر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

وسبق أن شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، غارة على موقع تابع للفصائل الفلسطينية في غزة، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع.

المصدر: RT + وكالات

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