وسط أنباء عن "مبادرة ترامب" حول اليمن.. نائب وزير الدفاع السعودي يصل إلى الولايات المتحدة

وصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من المتوقع أن يبحث خلالها مع المسؤولين الأمريكيين التطورات الأخيرة في اليمن.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأنه من المقرر أن يلتقي الأمير خالد، وهو شقيق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة، "عددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت، في وقت سابق من الثلاثاء، أن زيارة الأمير خالد تأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى إطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات من المخطط أن تجري في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيجري لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي في محاولة من إدارة ترامب لإقناع السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، "بأهمية الدبلوماسية"، ودفعها إلى التفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن.

المصدر: واس + وول ستريت جورنال