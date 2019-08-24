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أول فيديو من داخل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أخبار العالم العربي

أول فيديو من داخل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
RT
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أظهر مقطع فيديو حصلت عليه RT اللقطات الأولى لمحاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من داخل المحكمة.

وانتهت اليوم السبت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد في قضية "الثراء الحرام"، إلى حين عقد جلسة لاحقة حددت في 31 من الشهر الجاري.

وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في الفترة الانتقالية.

المصدر: RT

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