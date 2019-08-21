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الكشف عن خسائر إسرائيل في حرب الاستنزاف ضد مصر

أخبار العالم العربي

الكشف عن خسائر إسرائيل في حرب الاستنزاف ضد مصر
صواريخ الدفاع الجوي المصرية
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قالت مجلة "إسرائيل ديفينس" المهتمة بالشؤون العسكرية الإسرائيلية، إن تل أبيب تعرضت لخسائر كبيرة خلال حربها ضد مصر، والتي استمرت منذ عام 1967 حتى 1970.

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وأشارت المجلة إلى أنه قبل 49 عاما في 7 أغسطس 1970، الساعة 11:59 مساء، توسطت الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لوقف "الحرب" على الجبهة المصرية التي استمرت ثلاث سنوات، واختار الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، لقب "الاستنزاف"، في 8 مارس 1969.

ونوهت المجلة بأن النقطة الأكثر أهمية في اتفاق وقف إطلاق النار هو أنه لم يسمح لمصر بنقل أي صاروخ أرضي أو أي نظام أسلحة آخر، حيث أنه منذ يونيو 1970، بذل المصريون جهدا هائلا بمساعدة سوفيتية نشطة، لتطوير الصواريخ الجوية على بعد نحو 30 كيلومترا غرب قناة السويس، من أجل الحد من حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في مساحة القناة.

وادعت المجلة أن السوفييت خلال فترة الحرب استطاعوا إسقاط 5 مقاتلات إسرائيلية، وكان ذلك في حد ذاته إنجازا مهما خلال الحرب.

وكشفت المجلة أنه خلال الحرب، تمكن السوفييت بمساعدة الروس من قتل 367 جنديا إسرائيليا وجرح نحو 1000 جندي، وفقد سلاح الجو الإسرائيلي 15 طائرة، وقتل العديد من طياريه وأسر آخرون.

المصدر: israeldefense

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