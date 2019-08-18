 
مباشر

قائد في الحرس الثوري الإيراني: دول جنوب الخليج ستموت من العطش حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج

أخبار العالم العربي

قائد في الحرس الثوري الإيراني: دول جنوب الخليج ستموت من العطش حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج
Reuters Amr Abdallah Dalsh
صورة جوية لمدينة أبو ظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9xi

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن الدول الواقعة جنوب الخليج التي تمتلك محطات لتحلية المياه، لن يبقى لديها ماء للشرب وستموت من العطش في حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج.

وأضاف علي رضا تنكسيري أن الخليج بمساحة 250 ألف كيلومترا مربعا هو خليج مغلق، وفي حال تعرضت أي من البوارج أو الغواصات الأجنبية فيه التي تعمل بالوقود النووي لأي حادث ستتعرض دول المنطقة لمشكلة تمتد لسنوات.

وصرح بأن الخليج بحاجة إلى ضمان أمنه وأن إيران أوصلت رسالة سلام وصداقة وأمن واستقرار إلى الدول الواقعة جنوب الخليج.

وشدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري على دول 7+1 قادرة على ضمان أمن الخليج، مشيرا إلى أن سبع دول تقع جنوب الخليج إضافة إلى إيران التي تمتلك أطول ساحل، يمكنها مجتمعة ضمان الأمن المستدام.

وبين أن طرق الإمدادات في الخليج وسواحل خليج عمان والجزر الإيرانية في الخليج تتمتع اليوم بالأمن، مؤكدا أن طهران سعت دوما لضمان أمنها.

وأفاد تنكسيري بأن الوجود الأجنبي في منطقة الخليج يجلب زعزعة الأمن والاستقرار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا