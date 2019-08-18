قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن الدول الواقعة جنوب الخليج التي تمتلك محطات لتحلية المياه، لن يبقى لديها ماء للشرب وستموت من العطش في حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج.

وأضاف علي رضا تنكسيري أن الخليج بمساحة 250 ألف كيلومترا مربعا هو خليج مغلق، وفي حال تعرضت أي من البوارج أو الغواصات الأجنبية فيه التي تعمل بالوقود النووي لأي حادث ستتعرض دول المنطقة لمشكلة تمتد لسنوات.

وصرح بأن الخليج بحاجة إلى ضمان أمنه وأن إيران أوصلت رسالة سلام وصداقة وأمن واستقرار إلى الدول الواقعة جنوب الخليج.

وشدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري على دول 7+1 قادرة على ضمان أمن الخليج، مشيرا إلى أن سبع دول تقع جنوب الخليج إضافة إلى إيران التي تمتلك أطول ساحل، يمكنها مجتمعة ضمان الأمن المستدام.

وبين أن طرق الإمدادات في الخليج وسواحل خليج عمان والجزر الإيرانية في الخليج تتمتع اليوم بالأمن، مؤكدا أن طهران سعت دوما لضمان أمنها.

وأفاد تنكسيري بأن الوجود الأجنبي في منطقة الخليج يجلب زعزعة الأمن والاستقرار.

المصدر: RT