بومبيو يهنئ السودان على توقيع الإعلان الدستوري

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشعب السوداني على توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير".

وأضاف بومبيو في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة ستواصل دعمكم (السودانيين) في مساعيكم إلى قيام حكومة تحمي حقوق جميع المواطنين وتقود إلى انتخابات حرة ونزيهة".

To the people of #Sudan, we congratulate you on today's signing of the Constitutional Declaration. The United States will continue to support you in your pursuit of a government that protects the rights of all Sudanese citizens and leads to free and fair elections. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 августа 2019 г.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: RT