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بومبيو يهنئ السودان على توقيع الإعلان الدستوري

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بومبيو يهنئ السودان على توقيع الإعلان الدستوري
Reuters YURI GRIPAS
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشعب السوداني على توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير".

وأضاف بومبيو في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة ستواصل دعمكم (السودانيين) في مساعيكم إلى قيام حكومة تحمي حقوق جميع المواطنين وتقود إلى انتخابات حرة ونزيهة".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: RT

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