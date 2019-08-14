أكد البرلماني المصري والإعلامي المعروف، مصطفى بكري، أن الإعلام الغربي يحاول استغلال انفجار مدينة سيفيرودفينسك للإساءة إلى روسيا.

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وقال بكري في تصريحات لـ RT، إن هذا الانفجار حدث لأسباب تقنية معينة ولا يجب استخدامه ضد روسيا أو ضد إنشائها مفاعلات في دول أخرى، وهذه محاولة للإساءة لروسيا ولقدرتها.

وتابع: "روسيا كشفت الأمر ولم تتكتم، ومسألة قيامها بمفاعلات الضبعة هو اتفاق مصري روسي ناتج عن التقدم الذي وصلت إليه التكنولوجيا الروسية".

وأشار البرلماني المصري إلى أن الإعلام الغربي لا يريد أن تحدث روسيا توازنا استراتيجيا في العالم، ويقوم باستغلال الحادثة.

المصدر: RT