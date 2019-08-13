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مصر.. وزارة الرياضة تطلق مبادرة "دراجة لكل مواطن"

أخبار العالم العربي

مصر.. وزارة الرياضة تطلق مبادرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يركب دراجة
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تطلق وزارة الشباب والرياضة في مصر، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية.

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وتهدف المبادرة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق"، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

المصدر: RT

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