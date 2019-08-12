أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا، اليوم الاثنين، 4 صواريخ من طراز "زلزال - 1" على تجمعات للجيش السعودي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري لموقع "المسيرة نت"، بأن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت القوات السعودية قبالة أبواب الحديد، وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفها.

من جانبها أعلنت قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أنها شنت اليوم الاثنين، هجوما عنيفا على مواقع للحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، قوله إن "قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز الحوثيين في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم بالمحافظة".

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وأكد هايل القشائي أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي العريض أسفل جبل النار.

جدير بالذكر أن التحالف العربي أعلن يوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين كانت منطلقة باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية، مؤكدا أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الحوثيين، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها".

وأوضح أن "استمرار تبني جماعة الحوثيين للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل، يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

المصدر: وكالات + موقع "المسيرة نت"