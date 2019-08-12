التحالف العربي يحقق في غارة له على حجة اليمنية بعد مقتل مدنيين

أعلنت قيادة التحالف العربي أنها قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات غاراته الأخيرة في اليمن "للفريق المشترك لتقييم الحوادث"، للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي: "بناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين في أثناء عملية استهداف لجماعة (أنصار الله) بمحافظة حجة (اليمنية)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وأكد العقيد المالكي، التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في أثناء العمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأفادت مصادر محلية يمنية أمس الأحد بمقتل خمسة من أفراد أسرة واحدة، وإصابة آخرين، إثر قصف (جوي) لقوات التحالف العربي، طال منزلهم في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

المصدر: واس