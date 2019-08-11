مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين بقصف للتحالف على حجة اليمنية

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل خمسة من أفراد أسرة واحدة، وإصابة آخرين، اليوم الأحد، إثر قصف طال منزلهم في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء إن القصف طال منزلا في قرية الصوامل بمديرية "مستبأ" القريبة من الحدود السعودية، والتي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية.

وذكر المصدر أن القصف وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتسبب بتدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، مشيرا الى أن أضرارا لحقت بعدد من المنازل المجاورة.

واتهمت الجماعة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بالوقوف وراء القصف.

وأوردت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن ثمانية قتلى سقطوا وجرح 11 آخرون جراء القصف.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ 2015، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والمسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران من جهة ثانية.

المصدر: سبأ + قناة المسيرة اليمنية