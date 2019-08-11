 
مباشر

مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين بقصف للتحالف على حجة اليمنية

أخبار العالم العربي

مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين بقصف للتحالف على حجة اليمنية
Reuters NAIF RAHMA
مصابون بغارات جوية باليمن - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8xc

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل خمسة من أفراد أسرة واحدة، وإصابة آخرين، اليوم الأحد، إثر قصف طال منزلهم في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء إن القصف طال منزلا في قرية الصوامل بمديرية "مستبأ" القريبة من الحدود السعودية، والتي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية.

وذكر المصدر أن القصف وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتسبب بتدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، مشيرا الى أن أضرارا لحقت بعدد من المنازل المجاورة.

واتهمت الجماعة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بالوقوف وراء القصف.

وأوردت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن ثمانية قتلى سقطوا وجرح 11 آخرون جراء القصف.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ 2015، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والمسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران من جهة ثانية.

المصدر: سبأ + قناة المسيرة اليمنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة العيد في مسجد موسكو الجامع 