مصدر دبلوماسي: فرنسا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد مقتل موظفين أمميين اثنين هناك

قال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة بنيويورك إن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة خلال الساعات القريبة لبحث التصعيد الأخير في ليبيا، على خلفية مقتل موظفيْن أمميين هناك.

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وفي تصريح صحفي، أوضح المصدر أن "فرنسا طلبت إجراء جلسة طارئة في الساعة 04:00 (23:00 بتوقيت موسكو)، وقد تقدم وكيلة الأمين العام (للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش) لشؤون إفريقيا، بينتو كيتا، إحاطة حول الوضع في البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية بمقتل اثنين من موظفي المنظمة الدولية نتيجة انفجار سيارة ملغومة قرب مركز تجاري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

ودان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، "بأشد العبارات الممكنة" التفجير في بنغازي. وشدد سلامة، في بيان، على أن هذا الهجوم "يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانبا والعمل معا من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا".

فيما أكد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، أن هذا الأخير دان بشدة تفجير السيارة الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح ثلاثة آخرين. وأضاف أن الأمين العام قدم التعازي لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر دوجاريك أن غوتيريش دعا السلطات الليبية لبذل كل الجهود الممكنة للبحث عن الواقفين وراء هذا الهجوم ومقاضاتهم.

المصدر: تاس + موقع الأمم المتحدة