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ليبيا.. مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي (فيديو)

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ليبيا.. مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي (فيديو)
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بنغازي - أرشيف
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قالت مصادر طبية، اليوم السبت، إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة رويترز بأنها اطلعت على قائمة في مستشفى ببنغازي، تضمنت اسمي القتيلين اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

وفي وقت سابق، قال مراسلنا إن انفجارا وقع اليوم، في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن انفجار السيارة المفخخة وقع بالقرب من المجمع التجاري "أركان مول" غربي مدينة بنغازي.

المصدر: وكالات

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