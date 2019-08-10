منظمة التحرير تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى صبيحة عيد الأضحى

حذرت دائرة حقوق الإنسان في "منظمة التحرير الفلسطينية" من عرقلة الشرطة الإسرائيلية صلاة العيد في المسجد الأقصى، والسماح للمستوطنين باقتحامه بمناسبة ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

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وقالت الدائرة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن قرارا مثل هذا يمس عقيدة كل المسلمين، باعتباره اعتداء على حرمات الله في يوم من الأيام المقدسة وانتهاكا لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، التي نصت على احترام العقائد والشرائع السماوية.

وأضافت أن على المجتمع الدولي تطبيق القرارات الدولية والتصدي لكل من يخترقها، ومنع عواقب لا تحمد عقباها في حال نفذت سلطات الاحتلال مخططها يوم الأحد في الأقصى.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، وإغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد فيه.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها ستجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى صباح أول أيام عيد الأضحى، وبناء عليه، ستقرر السماح من عدمه للمستوطنين باقتحامه، وسط دعوات فلسطينية للتصدي.

تجدر الإشارة إلى أن دعوات فلسطينية أطلقت للتواجد في الأقصى يوم الأحد حتى ساعات الظهر، لإحباط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في العيد.

المصدر: وكالة "وفا"