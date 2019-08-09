 
مباشر

إغلاق مساجد القدس في أول أيام عيد الأضحى ودعوات لشد الرحال إلى الأقصى

أخبار العالم العربي

إغلاق مساجد القدس في أول أيام عيد الأضحى ودعوات لشد الرحال إلى الأقصى
Reuters
الأقصى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8m0

أعلنت هيئات إسلامية فلسطينية عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد القادم، لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى.

إقرأ المزيد
دعوات فلسطينية للتصدي لاقتحام إسرائيلي محتمل للمسجد الأقصى في أول أيام الأضحى
دعوات فلسطينية للتصدي لاقتحام إسرائيلي محتمل للمسجد الأقصى في أول أيام الأضحى

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة اليوم الجمعة.

وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية: "أن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين، وستقف الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى".

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس.

كما أكدت الهيئات الإسلامية على "جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد".

وختم البيان: "لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم".

ويأتي ذلك ردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد، وبعد قرار إعلان الشرطة الإسرائيلية أنها ستجري "تقييما" للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد أم لا.

المصدر: وكالة معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طرد برلمانية كينية لاصطحاب رضيعها إلى الجلسة.. تعرف على سياسيات أخريات قُمن بذلك