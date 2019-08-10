الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن

أكد مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، يتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن.

إقرأ المزيد

وأوضح المصدر أن الجامعة تدعو جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أي اعتبارات ضيقة، حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وأكد المصدر أنه بات واضحا عدم وجود إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعيا جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات، والعمل سويا من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد، وانهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعربت، في وقت سابق من اليوم، عن "بالغ قلقها" إزاء استمرار المواجهات المسلحة في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

المصدر: RT