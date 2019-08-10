أعربت الإمارات العربية المتحدة عن "بالغ قلقها" إزاء استمرار المواجهات المسلحة في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

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وأكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية و"مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات االإرهابية الأخرى والقضاء عليها".

ودعا الوزير إلى "حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات، والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار".

كما أكد أن "دولة الإمارات، وكشريك فاعل في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تبذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن، والحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته".

وأضاف بأنه "من الضروري، ولصعوبة الموقف، أن يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن، لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية التي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات".

يذكر أن اشتباكات عنيفة على مقربة من القصر الجمهوري في عدن اندلعت مؤخرا بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الجنوبي الانتقالي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية حملت المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام.

المصدر: وكالات