الداخلية اليمنية تدعو لعدم الاستجابة لدعوات تؤدي إلى فتنة وحرب في عدن

دعا وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، لعدم الاستجابة لدعوات نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، مؤكدا أنها تهدف لإحداث "فتنة" وحرب في عدن "لا تخدم إلا الحوثيين".

وأكد الميسري في بيان له أن أجهزة الشرطة ستقوم بواجبها في حماية مؤسسات الدولة وتامين محافظة عدن والتصدي لكل "الممارسات الخارجة عن النظام والقانون" .

وتطرق المسيري في بيان إلى الترتيبات التي سبقت الهجوم المسلح على قصر المعاشيق والبنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن "تلك الأحداث أريد لها إحداث فتنة في هذه المحافظة لضرب السكينة والأمن والاستقرار من قبل عناصر يعرفها الجميع".

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وقال إن "هذه العناصر دأبت على هذه الفتنة عقب استشهاد العميد منير اليافعي أبو اليمامة قائد لواء الدعم والإسناد بأيدي ميليشيا الحوثي.. وتم الترتيب لاستغلال جثة الشهيد لأغراض سياسية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مبتغاها".

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وأعلن الميسري عن تنسيق متواصل مع التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات "اللتين أبلغتا الحكومة رسميا وصراحة رفضهما لمثل هذه الممارسات ورفضهما لمثل هذه البيان المنفلت وغير المسؤول الداعي إلى الفتنة والخراب وأن الحكومة أبلغتهما بدورها أنها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها".

انقلاب جديد تشهد العاصمة المؤقتة #عدن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وسقوط ضحايا جراء محاولة عناصره اقتحام قصر المعاشيق، في محاولة لإسقاط المدينة في أتون الحرب الأهلية.. تفاصيل على الرابط أدناه..#اليمن_الجمهوريhttps://t.co/fKofJPAXeGpic.twitter.com/wYWO8NcGUK — اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) August 7, 2019

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"