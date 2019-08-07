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عدن.. قتيلان باشتباكات في محيط قصرالمعاشيق الرئاسي

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عدن.. قتيلان باشتباكات في محيط قصرالمعاشيق الرئاسي
Reuters POL MEAST VIO WAR
تشييع ضحايا قصف معسكر الجلاء في عدن
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أعلنت مصادر أمنية يمنية، عن مقتل عنصرين من قوات "الحزام الأمني" في اشتباكات مع قوات موالية للحكومة، بالقرب من قصرالمعاشيق في مدينة عدن جنوبي اليمن.

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واندلعت الاشتباكات بالتزامن مع تشييع ضحايا "الخميس الدامي"، بعد أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن قصف معسكر الجلاء في مديرية البريقة بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة.

ولم يوضح المصدر سبب اندلاع الاشتباكات، لكن مدينة عدن تشهد توترا كبيرا بين قوات "الحزام الأمني" وقوات موالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني، وتتألف أساسا من الجنوبيين الذين يرغبون بانفصال الجنوب اليمني، وينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي، كما أنها تقاتل ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم من الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف العربي.

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من جهته، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان عن قلقه من التصعيد العسكري في عدن، وقال: "أنا قلق جدا من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية".

ويشهد اليمن أزمة منذ عام 2014 بين الحوثيين، والقوات الموالية لهادي، تصاعدت في مارس عام 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

المصدر: أ ف ب

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