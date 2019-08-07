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ضاحي خلفان: أعلنوها في الجنوب دولة!

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان: أعلنوها في الجنوب دولة!
Reuters
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في تغريدات متوالية، دعا ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي إلى "استقلال" جنوب اليمن، وحرض أهل المنطقة على ذلك فيما وجه انتقادات لاذعة لأهل الشمال.

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وكتب خلفان مخاطبا أهل جنوب اليمن داعيا إياهم إلى "تنظيف" مناطقهم وأن يستعيدوا "دولتهم"، حاثا على دعم "الجنوب" ضد الحوثيين وجعله "نهجا استراتيجيا في أمن الجزيرة العربية".

وشدد من جهة أخرى على أن "اليمن الجنوبي أمانة في أعناق أبناء الأمة العربية... لا تتركوه ضحية للفرس... كما ترك الشمال".

ونظم شعرا في هذا السياق يقول:

"أعلنوها في الجنوبي دولة.. من ينازعكم على نيل الثقة... أنتم الأحرار يا أبطالها ولكم فيها السيادة المطلقة.. حقكم من إرث أجداد لكم كيف يترك للعصابة المارقة دولة تحيون في أكنافها تحت شمس المجد دوما مشرقة كل من يطعن في استحقاقكم إنما يدعم زمرة سارقة".

بالمقابل، انتقد سكان الشمال بلهجة حادة وبصورة متكررة على شاكلة قوله: "والله ما ظننا أن الشمال مطية للحوثي حتى أناخ الكل للحوثي مطاياه".

وقال في هذا الصدد أيضا منتقدا أهل المنطقة: "ثبت الشمال بأنه مهزور لا إيمان عنده يلعب به الحوثي في عبث ولا أحد يصده".

المصدر: "تويتر"

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