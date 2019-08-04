دعا زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الإمارات إلى أن تكون "صادقة" في إعلانها الانسحاب من اليمن، بعدما اتخذت أبو ظبي الشهر الماضي قرارا بخفض قواتها في هذا البلد.

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وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة له "العدو يعيش حالة التخبط والتفكك يوما بعد يوم. ونأمل أن تصدق الإمارات في إعلانها الانسحاب".

وأضاف "نصيحتي للإمارات أن تصدق وتكون جادة في إعلان الانسحاب لمصلحتها على المستوى الاقتصادي وكل المستويات".

وحذر من أن "استمرارها في العدوان وفي احتلال بلدنا يشكل خطورة عليها، وهي تتحمل مسؤولية ذلك"، مؤكدا أن "نصيحتنا لها أن تصدق وأن تكون جادة في هذا التوجه".

وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن، ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، في مواجهة الحوثيين.

وأكدت أبو ظبي أنها ليست بصدد مغادرة البلد الغارق في نزاع مسلح، رغم عملية إعادة الانتشار التي تنفذها قواتها.

المصدر: "أ ف ب"