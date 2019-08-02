أفادت وكالة "سانا" السورية، بسقوط قتيل و3 جرحى نتيجة إطلاق صواريخ على بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة السورية.

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وأشارت الوكالة إلى أنه "بعد مرور ساعات قليلة على بدء سريان مفعول وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة على إطلاق خمسة صواريخ من جبل شحشبو بالقرب من المرصد التركي رقم عشرة باتجاه الساحل".

وأضافت أن "سقوط بعض الصواريخ في بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجراح، وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين".

وأعلن مصدر عسكري سوري أمس الخميس، موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل اليوم، بشروط.

وطالب الجيش السوري بتطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل وقف إطلاق النار، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

المصدر: "سانا"+RT