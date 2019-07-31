أصدرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، إخطارا موجها للكونغرس، يفيد بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على عقد دعم فني للبحرية المصرية.

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وأوضح الخطاب أن شركة "VSE Corporation" لخدمات الدعم الفني فازت بالعقد، لصالح سفن القوات البحرية المصرية، بقيمة 554 مليون دولار.

وقالت الوكالة في الإخطار الموجه للكونغرس، إن عقد الدعم الفني المتواصل، سيوفر المواد وخدمات العمل لصالح السفن أمريكية الصنع العاملة لدى البحرية المصرية، مثل فرقاطات "Oliver Hazard Perry Class" وعددها 4، وتطوير زوارق الصواريخ الهجومية السريعة Fast Missile Craft من طراز "Ambassador Mk.III" الشبحية بعدد 4.

كما من المفترض تطوير صائدات الألغام الساحلية "Osprey Class Mine Hunter" بعدد 2 و"Swiftship Mine Hunter" بعدد 3. عدا عن تطوير زوارق الدورية والمرور الساحلي السريعة "Fast Patrol Craft" من طراز "Swiftship" من فئتي 25 مترا و28 مترا.

ويفيد الإخطار بأن مدة تنفيذ العقد هي 5 سنوات، وبأن عقد البيع المقدم سوف يدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال مساعدة الشريك الاستراتيجي المصري بالدعم الحيوي للقطع البحرية المسؤولة عن حماية الأمن البحري لجمهورية مصر العربية.

وأضافت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في إخطارها، أن العقد المقدم حيوي للحفاظ على الأمن القومي المصري والتوازن الإقليمي، وحرية حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس.

المصدر: dsca.mil