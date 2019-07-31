تظاهرات طلابية في السودان احتجاجا على أحداث "الأبيض" الدموية

خرج طلاب المدارس في العاصمة السودانية الخرطوم وزالنجي بإقليم دارفور للشوارع، احتجاجا على أحداث مدينة الأبيض التي قتل وجرح خلالها عشرات الطلاب.

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وبحسب مراسلنا، فإن مظاهرات اليوم الأربعاء تأتي بعد تعليق الدراسة في كافة أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.

وخرج آلاف الطلاب السودانيين، أمس الثلاثاء، إلى الشوارع في مظاهرات كبيرة، احتجاجا على أحداث مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي أسفرت عن مقتل 5 طلاب.

وتظاهر طلبة نهاية الأسبوع الماضي في ولاية شمال كردفان احتجاجا على سوء الخدمات خاصة انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.

وحملت القوى المعارضة المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل الطلبة، واتهمته بالفشل في مهمته المتمثلة في حماية المواطنين.

كما دعت إلى النزول للشوارع تنديدا بـ "المجزرة"، والمطالبة بتقديم الجناة للعدالة، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

المصدر: RT