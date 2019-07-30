الآلاف يتظاهرون في السودان احتجاجا على مقتل طلبة في كردفان

خرج آلاف الطلاب السودانيين، اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع في مظاهرات كبيرة، احتجاجا على أحداث مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي أسفرت عن مقتل 5 طلاب.

وأفاد مراسلنا بأن العاصمة الخرطوم تشهد مظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، بعد يوم دام في ولاية شمال كردفان، خلف 5 قتلى سقطوا برصاص قناصة.

وتظاهر طلبة نهاية الأسبوع الماضي في ولاية شمال كردفان احتجاجا على سوء الخدمات خاصة انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.

وحملت القوى المعارضة المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل الطلبة، واتهمته بالفشل في مهمته المتمثلة في حماية المواطنين.

كما دعت إلى النزول للشوارع تنديدا بـ "المجزرة"، والمطالبة بتقديم الجناة للعدالة، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

المصدر: RT