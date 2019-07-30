قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلة "إف-35" إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام.

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وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، "من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها".

وقالت المصادر لـ RT، إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".

المصدر: RT + وكالات